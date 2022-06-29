إنجاز جديد تحققه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصدها جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية لعام 2020 عن تطبيق التأمينات (ذخر) في فئة «أفضل المشاريع التقنية» في القطاع الحكومي.



وقد شمل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، برعايته السامية تكريم الفائزين بحضور ممثل سموه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، وقد مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل من المدير العام للمؤسسة مشعل عبدالعزيز العثمان ونائب المدير العام لشؤون تكنولوجيا المعلومات إيمان محمد الأحمد. وفي تصريحه بهذه المناسبة، قال العثمان «نعتز بهذا التكريم ونعتبره تتويجا لمبادرة التحول الرقمي الذي بدأ منذ عام 2019، من خلال مواكبة المؤسسة للتطور التكنولوجي واتباع أحدث الوسائل والحلول التقنية الرقمية، حيث تم تحويل جميع الخدمات التقليدية إلى رقمية بنسبة 100% عبر تطبيق التأمينات ذخر والموقع الرسمي، ونعمل على الوصول إلى ذات النسبة في التطبيق الحكومي الموحد (سهل)، حيث بلغ إجمالي الخدمات في تطبيق التأمينات ذخر وموقع المؤسسة الرسمي 124 خدمة، أما الشهادات فقد بلغت 50 شهادة بتقنية QR code، وجميع هذه الخدمات موجهة لخدمة مختلف شرائح المراجعين من متقاعدين، ومؤمن عليهم، ومستحقين وغيرهم من المخاطبين بقانون التأمينات الاجتماعية، وهذا التطور الذي تعيشه التأمينات يعزز قدرتها على الاستدامة في تقديم خدمات رقمية رائدة وفقا لأفضل الممارسات الدولية.



من جانبها، قالت إيمان الأحمد: نحرص دائما في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن يتمتع مستخدمو خدماتنا الرقمية بأفضل الخبرات في مجال التطبيقات الرقمية بشكل آمن، ومع تقدم التأمينات في مجال تقنية المعلومات وتوسعها في تقديم الخدمات رقميا تبنينا أفضل أطر العمل العالمية في حماية المعلومات ضد المخاطر الأمنية، ونمتثل اليوم بصورة رسمية لأعلى المعايير الدولية بمحافظتنا على شهادة اعتماد ISO/IEC27001 والخاصة بنظام إدارة تقنية أمن المعلومات، وعملنا مستمر نحو تنفيذ جميع خطط التطوير التكنولوجي.



الجدير بالذكر أن الإقبال في تزايد على استخدام تطبيق التأمينات ذخر، حيث يبلغ عدد العمليات المنجزة سنويا أكثر من مليوني عملية تنجز 40% منها رقميا، مما يؤكد إقبال المراجع على الخدمات الرقمية لسهولة استخدامها وسرعة إنجازها ونعمل على زيادة ونشر الوعي الرقمي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لرفع نسبة استخدام القنوات الرقمية.