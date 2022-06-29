استقبل مدير عام «غدير جاليري» محمد القديرى سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى البلاد، د.مانيليسي جينجي والوفد المرافق له الذي ضم نائبة السفير والملحق التجاري، وذلك صباح أمس الأول الاثنين، في ديوان القديري بمنطقة مشرف.وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الطرفين وإمكانية التعريف بالنشاط الفني والثقافي والتجاري لجنوب أفريقيا في الكويت. وعلى هامش اللقاء قام السفير د. جينجي والوفد المرافق بجولة تفقدية في قاعة غدير جاليري، اطلعوا خلالها على أنشطتها المتنوعة على مدى الـ35 سنة الماضية، كما تبادل الجانبان الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.‫