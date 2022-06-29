أسامة أبوالسعود



وصل نائب رئيس بعثة الحج الكويتية الوكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية محمد ناصر المطيري ورئيس اللجنة الإعلامية في البعثة عبدالحميد المطيري مساء أمس الأول إلى مقر البعثة في حي النسيم بمكة المكرمة بعد أن أديا مناسك العمرة.



ومن المنتظر وفود أولى طلائع الحجاج إلى المدينة المنورة يوم 3 يوليو المقبل، ووصول الحجاج إلى مكة المكرمة يوم 4 منه.



ومن جهته، أشاد المطيري بجهود جميع أعضاء البعثة الذين يؤدون عملهم على أكمل وجه، داعيا إلى ضرورة بذل المزيد من العمل خلال المرحلة المقبلة التي تتطلب التشمير عن ساعد الجد من أجل مواصلة تحقيق النجاح وإظهار صورة البعثة والحملات الكويتية بالصورة التي اعتادت الظهور عليها من التفوق والريادة.



وتابع: إن جميع اللجان والفرق المشاركة في البعثة، بدأت أعمالها فور وصولها مباشرة وقامت بالتجهيز للمرحلة المقبلة بهدف خدمة الحجاج من الكويت الذين سيبدؤون التوافد تباعا خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن جميع إمكانات البعثة تعمل لخدمة حجاج الكويت.



وأردف قائلا: إن جميع لجان وفرق البعثة تسابق الزمن وتواصل الليل بالنهار كي تكون جاهزة للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن كل لجنة تقوم بالمهام الموكلة إليها بصورة مميزة، حيث قامت لجنة الإشراف والمتابعة المؤلفة من وزارتي الأوقاف والصحة وكذلك قوة الإطفاء العام بزيارة ميدانية إلى مقار العديد من الحملات الكويتية في الأراضي المقدسة سواء لحملات الحج الميسر أو غيرها وذلك للتأكد من التزام أصحاب الحملات بالاتفاق المبرم مع الحجاج.



وكذلك التأكد من صلاحية مقار الحملات وسلامتها ومتانتها وأنها مطابقة لشروط الأمن والسلامة وذلك قبل وصول الحجاج إلى مقار سكنهم، مشيرا إلى أن هذه اللجنة سوف تقوم بزيارات أخرى للحملات نفسها وغيرها بعد وصول الحجاج من أجل التأكد من تنفيذها لجميع الشروط والضوابط وإزالة المخالفات إن وجدت.



وأشار إلى أن هذه اللجنة وبقية اللجان الأخرى ومنها لجنة المشاعر لن يتوقف عملها عند وصول الحجاج، بل سوف تواصل عملها مع انطلاق موسم الحج على الحملات في المشاعر المقدسة في مشاعر مزدلفة وعرفات ومنى خلال المرحلة المقبلة، لاسيما أن لجنة المشاعر تقوم حاليا بجولات عديدة لمشعري منى ومزدلفة من أجل التأكد سير الأعمال هناك وفق الخطة المرسومة حتى تكون جميع الأعمال جاهزة قبل انطلاق الموسم.



وأكد أن لجنة التفويج والمطار ستستقبل جميع الحجاج وستقوم بتذليل كل الصعوبات التي قد تواجههم وتسهيل إجراءات دخولهم وكذلك إرشادهم إلى مواقع حملاتهم.



وزاد: إن فريق وزارة الصحة لا يألو جهدا منذ وصول أعضائه إلى مقر البعثة ويعمل جاهدا لتوفير كل ما يحتاج إليه الحجاج، لاسيما أنه تم تسلم شحنة الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية، وذلك بالتنسيق مع إدارة الجمارك وهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، كما يعمل وفد الصحة في الوقت الحالي على تجهيز العيادات الطبية للرجال والنساء في مقر البعثة في مكة المكرمة.



ولفت إلى أن وفد وزارة الإعلام بدأ بتجهيز أعماله من أجل الانطلاق وإعداد رسالته الأولى عن موسم حج هذا العام 1443، حيث يقوم الوفد بشكل يومي بمتابعة أعمال فرق ولجان البعثة كما يرافق تلك اللجان في زياراتها الميدانية لمقار حملات حجاج الكويت في مكة المكرمة وفي المشاعر أيضا.



وأشاد بدور فريق الخدمات الإدارية وكل الفرق واللجان الأخرى التي تقوم بتوفير جميع الاحتياجات لأعضاء البعثة من أجل تسهيل عملهم وإظهاره بالصورة المطلوبة حتى تكون جميع الفرق واللجان على أهبة الاستعداد لاستقبال حجاج الكويت وتذليل الصعاب التي قد تواجههم.



وأضاف: لا يفوتني أن أشكر جميع فرق ولجان البعثة الذين تنتظرهم مهمة كبيرة ومسؤولية عظيمة في الأيام المقبلة لكننا على يقين أنهم أهل لذلك وأنهم قادرون على تحقيق النجاح المنشود، لاسيما أنهم جميعا يتمتعون بالخبرة المطلوبة والكفاءة العالية.



وفي ختام تصريحه شكر المطيري كل ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود كبيرة يلمسها القاصي والداني بعد أن وفرت كل إمكاناتها لتوفير كل ما يحتاج إليه ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.