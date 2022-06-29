وقعت الجمعية الكويتية لأمن المعلوماتية اتفاقية تعاون مع الجمعية العمانية لتقنية المعلومات إدراكا منهما لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق المعرفة والتنمية بمختلف مجالات تقنية المعلومات وخاصة في أمن المعلومات وذلك لأهميته عالميا من ناحية ومن ناحية أخرى لضرورة توحيد الجهود لدول المنطقة لمواجهة تحديات التقنية وخاصة لكون الدول الخليجية الهدف الرئيسي للهجمات السيبرانية عالميا.



وتنص أهم مواد مذكرة التعاون على إلزام الطرفين للعمل المشترك لتقديم الخدمات والاستشارات الفنية في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى التعاون في مجال التوعية الأمنية من خلال تقديم المحاضرات والدورات المتخصصة لمؤسسات كلا الطرفين، إلى جانب العمل المشترك في اعداد التقارير والمؤشرات في مجال امن المعلومات والاتصالات لتقديمها للحكومات الخليجية.



وقد قام بتوقيع الاتفاقية من جانب الجمعية الكويتية لأمن المعلوماتية رئيس الجمعية د.صفاء زمان، فيما مثل الجمعية العمانية لتقنية المعلومات رئيس الجمعية العمانية د.سالم الرزيقي وبحضور سفير سلطنة عمان لدى الكويت د.صالح الخروصي والذي اشاد بضرورة تأصيل وتعميق العلاقات الخليجية وخاصة في المجالات التقنية، كما حضر اعضاء مجلس ادارة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات م.بدر البحر وم.محمد ابوطالب.



وبموجب الاتفاقية، ستنطلق توصيات خليجية أخرى تشمل اتفاقيات جديدة لدول المنطقة هدفها بناء اتحاد خليجي موحد معتمد لمساندة الحكومات والشعوب الخليجية من أجل مواجهة تحديات التكنولوجية المستقبلة.