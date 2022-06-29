العجمي: إجراء العمليات الجراحية للمرضى الفقراء من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين



أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لجمعية تنمية الخيرية الدكتور ناصر العجمي انطلاق «قافلة تنمية الخيرية رقم 11» إلى لبنان لإقامة المخيم الطبي والإغاثي خلال الفترة من 29 الجاري وحتى الخامس من يوليو المقبل بالتعاون مع الخطوط الجوية الكويتية.

وقال العجمي في تصريح صحافي إن المخيم يهدف إلى إجراء عمليات الأنف والأذن والعيون والجراحة العامة للمرضى الفقراء من اللبنانيين ومخيمات السوريين والفلسطينيين في لبنان، مشيرا إلى مشاركة 4 أطباء ومتطوعين آخرين من الكويت.

وعن برنامج المخيم الطبي، أفاد العجمي أن المشاركين والمتطوعين سيباشرون العمل منذ اليوم الأول، إذ سيقوم الجراحون بالكشف على 200 مريض لتحديد المؤهلين لإجراء الجراحات المختلفة، بعدها سيتم إجراء العمليات في الثلاثة أيام اللاحقة لما بين 60 إلى 80 مريضاً.

رعاية طيران الكويتية مشكورة من خلال دعم تكاليف النقل للأطباء المشاركين والمواد الإغاثية والطبية، وتابع: كما ستشمل «قافلة تنمية الخيرية رقم 11» توزيع الطرود الغذائية والكوبونات على اللاجئين بالمخيمات، إضافة إلى افتتاح ودعم مشروع إنتاج للخبز، وتوزيع المواد الإغاثية على اللاجئين.

وثمن العجمي مشاركة الخطوط الجوية الكويتية ودعمها لـ «قافلة تنمية الخيرية رقم 11» من خلال دعم تكاليف النقل للأطباء والمتطوعين المشاركين ونقل المواد الإغاثية والطبية، مبينا أن الشكر موصول لجمعية غراس لتنمية المجتمع والجمعية الطبية الإسلامية التي سيتم تنفيذ المشروع بالتنسيق والتعاون المشترك معها.

وخلص العجمي إلى أن العمل الخيري يعد أحد الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للكويت، التي عرفت بمبادراتها الإنسانية، حكاما وشعبا، إذ تبادر لمد يد العون لكل محتاج متجاوزة كل الحدود الجغرافية.

من جانبه، أكد ممثل «الخطوط الجوية الكويتية» مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة خالد البستان أن مساهمة الشركة في «قافلة تنمية الخيرية رقم 11» والمخيم الطبي الإغاثي تتماشى وبرنامجها للمسؤولية الاجتماعية في دعم ورعاية الفعاليات الخيرية الكويتية في الخارج، مشيرا إلى أنها جزء لا يتجزأ من المجتمع وتتفاعل معه إيجابياً.

وقال إن الشركة مستمرة في دعم المبادرات التي تهتم بالصحة والتعليم والشباب والابتكار والبيئة، إلى جانب التعاون مع جمعيات النفع العام المبادرة في الأعمال التي من شأنها تعزيز الحضور الكويتي في الخارج، ومن بين تلك المؤسسات جمعية تنمية الخيرية المشهود لعملها الخارجي من خلال التنسيق مع الأمم المتحدة ممثلة بمفوضة شؤون اللاجئين وغيرها من الجهات والمؤسسات الرسمية والمعتمدة من وزارة الخارجية الكويتية.