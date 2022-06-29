ذكرت إدارة العلاقات العامه والإعلام بقوة الإطفاء العام، أن حادث تصادم مروري مروع وقع فجر اليوم الأربعاء، على طريق جاسم الخرافي باتجاه مدينة الجهراء بالقرب من نادي الرماية، بين مركبتين جيب باجيرو وجيب لاندكروزر ، وعلى اثره قامت ادارة العمليات المركزية بتوجيه فرقة إطفاء من مركز الاستقلال وتبين عند وصولها للموقع وفاة أربعة وافدين من احدى الجنسيات العربية وإصابة أربعة آخرين كانت حالتهم حرجة وإصابة مواطن ، فيما قامت الفرقة باخراج المحشورين وتم تسليمهم للطوارئ الطبية ولقي احدهم حتفه عند وصوله للمستشفى لترتفع حصيلة الوفيات الى خمسة أشخاص.