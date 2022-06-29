عبدالعزيز الفضلي

تأكيداً لما نشرته "الأنباء"، حول مطالبة جمعية المعلمين الكويتية بصرف بدل شاشة لاعضاء الهيئة التعليمية، خاطب وكيل وزارة التربية د، علي اليعقوب، رئيس الفتوى والتشريع لأخذ الرأي القانوني بهذا الشأن .

وقال اليعقوب في خطابه الذي تلقت "الأنباء" نسخة منه: "بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى كتابنا المرفق والمؤرخ ( 2021/2/9)

واستنادا على القرار ( 28 ) لسنة 2006 م بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية ، وحيث لم يصلنا ردكم من تاريخه .

لذا يرجى التكرم بالنظر وتزويدنا بالرأي القانوني حول مدى أحقية أعضاء الهيئة التعليمة في صرف هذا البدل المذكور بعاليه حتى يتسنى لنا أستكمال الإجراء .