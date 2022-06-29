قدم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الاربعاء، التشكيلة الحكومية للرئيس اللبناني ميشال عون.

وقال ميقاتي بعد لقائه عون في قصر بعبدا "سلمت الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة في هذه الظروف وطلب عون درسها".

وكان ميقاتي انهى امس الثلاثاء الاستشارات النيابية غير الملزمة لاستمزاج اراء النواب للاطلاع على مطالبهم ومواقفهم من الحكومة الجديدة.

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس الماضي نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة بعد استشارات نيابية ملزمة نال فيها ميقاتي 54 صوتا من النواب الذين سموه لهذه المهمة.