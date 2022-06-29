أقامت قوة الإطفاء العام صباح يوم أمس الثلاثاء محاضرة توعوية بحضور نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية المهندس بدر السلمان وذلك بالتنسيق مع اتحاد المكاتب الهندسية وبحضور العديد من المكاتب والدور الاستشارية في مبنى قطاع الوقاية بضاحية مبارك العبدالله الجابر ، وكان الهدف من المحاضرة هو التعريف عن كود الإطفاء الجديد المتعلق بأنظمة إنذار الحريق وإنارة الطوارئ والمخارج ، كما تم شرح الفرق بين الكود الجديد والكود السابق وكذلك تمت مناقشة طريقة تصميم انذارات الحريق وتنفيذها بما يسهم في جودة المشاريع وسرعة اعتمادها .

وتعتبر هذه المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات التي تقيمها قوة الاطفاء العام لمؤسسات المجتمع المدني للتعريف بكود الإطفاء الجديد وبما يسهم في نشر الوعي الوقائي حماية للارواح والممتلكات والامن المجتمعي.