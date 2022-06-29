توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم على رأس وفد برلماني إلى العاصمة الأذرية باكو اليوم للمشاركة في مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز المقرر بدء أعماله غدا تحت رعاية رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف.

وكان في وداع الغانم على أرض المطار نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي، وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الغانم كلمة وفد دولة الكويت أمام المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان (دور البرلمانات الوطنية في تعزيز السلام العالمي والتنمية المستدامة).

ويضم الوفد البرلماني كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب د. عبيد الوسمي، وأمين صندوق الشعبة النائب سلمان الحليلة، والنائبين أحمد الحمد ومبارك الخجمة العجمي.