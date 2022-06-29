د. الشطي: عشر ذي الحجة أعظم ايام الدنيا والعمل الصالح فيها الأفضل عند الله

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية د. محمد الشطي أهمية أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة مشيرا إلى جملة من الأدلة في القرآن والسنة التي بينت أهميتها خاصة وان الله تعالى أقسم بها في كتابه تعالى فقال (والفجر وليالي عشر) وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم أيام الدنيا وقال في الحديث المتفق عليه ( ما من أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من هذه الأيَّامِ العشرِ . قالوا : يا رسولَ اللهِ ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ إلَّا رجلًا خرج بنفسِه ومالِه فلم يرجِعْ من ذلك بشيءٍ )

ودعا د. الشطي الى اغتنام هذه الايام بالاكثار من الاعمال الصالحة مشيرا الى ما تطرحه جمعية المنابر القرآنية من مشاريع خيرية تساعد في اغتنامها ومنها مشروع الاضاحي الذي تنفذه الجمعية في اربع دول هي الصومال واليمن وسوريا والهند بجانب مشروع وجبة افطار الصائم يوم عرفة .

وأضاف د. الشطي قائلا : كما ان الجمعية خصصت في اي العشر مشروع كفالة 150 يتيم من حفظة القران في اليمن وسوريا واندونيسيا بالاضافةالى مشروع كسوة العيد والعيدية لابناء المسلمين الفقراء في اليمن وسوريا واندونيسيا والصومال والهند وذلك بهدف ادخال الفرحة والسرور علي ابناء المسلمين هناك، بجانب مشروع العشر الباقيات والذي خصصته الجمعية للمشاريع القرآنية داخل الكويت .

في حلقات الجمعية للبنين والبنات ( غلمان القران - جنان القران وحلقات الاسناد وكذلك حلقات ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين وفئة الصم والبكم