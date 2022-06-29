اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن ليطلق الحرب في أوكرانيا لو كان امرأة معتبرا انه من المستحسن أن يكون هناك المزيد من النساء في السلطة.

وقال لشبكة التلفزيون الألمانية "زي دي اف" مساء الثلاثاء "لو كان بوتين امرأة وهو ليس كذلك كما هو واضح، فأنا لا أظن أنه كان سيشن هذه الحرب الذكورية المجنونة" التي تهدف إلى "غزو" أوكرانيا.

وأضاف أن إطلاق هذه الحرب من قبل روسيا هو "مثال ممتاز على ذكورية سامة".

ودعا بشكل عام إلى تعليم أفضل للفتيات حول العالم وأن يكون هناك المزيد من "النساء في مناصب السلطة".

من جانب آخر، أقر رئيس الحكومة البريطانية بأن "الجميع يريد إنهاء الحرب" لكن في الوقت الحالي "لا يوجد اتفاق محتمل، بوتين لا يقدم عرض سلام".

وأضاف أن الاستراتيجية الغربية تهدف الان إلى دعم أوكرانيا لتمكينها من أن تكون في أفضل وضع استراتيجي ممكن إذا بدأت مفاوضات السلام يوما ما مع موسكو