قالت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن إنها ستواصل العمل على إجراء استفتاء على الاستقلال العام المقبل، وستسرع من وتيرة عملية فحص التشريع اللازم في المحكمة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء

وذكرت ستيرجن في خطاب أمام البرلمان الاسكتلندي اليوم أن السؤال المكتوب على ورقة الاقتراع سيكون نفس السؤال المكتوب على ورقة اقتراع 2014، وأن التصويت سيتم في 19 تشرين الأول/ أكتوبر .2023

وأوضحت أن مشروع قانون الاستفتاء سيتم إحالته أولا إلى المحكمة العليا للمملكة المتحدة للتأكد من قانونيته قبل أن يصوت عليه نواب البرلمان.

وأشارت في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن "أغلبية حاسمة" من بين أعضاء البرلمان الاسكتلندي تدعم الاستقلال، ومن ثم فإن "البرلمان الاسكتلندي لديه تفويض ديمقراطي لا يقبل الجدال".

ورأت أنه إذا كان لدى حكومة المملكة المتحدة "أي قدر من احترام الديمقراطية"، فإنها ستسمح بإجراء استفتاء ملزم قانونا، كما حدث في الاستفتاء السابق في عام 2014.