ذكر الرئيس الصيني شي جين بينج خلال زيارة إلى مدينة ووهان أن سياسة صفر كوفيد هي "الأكثر اقتصادية وفعالية" للصين وأن الدولة قادرة على تحقيق الهدف بالقضاء على العدوى ، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضحت التصريحات التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يخطط للتراجع عن نهج قائم على الإغلاقاتوالاختبارات الجماعية الشاملة التي عزلت البلاد عن عالم يتعايش مع الفيروس.

وأضاف "نفضل التأثير قليلا وعلى نحو مؤقت على التطور الاقتصادي على المخاطرة بالإضرار بسلامة حياة الشعب وصحتهم النفسية خصوصا كبار السن والأطفال".