أعلنت منصة فيسبوك Facebook تقديم ميزة جديدة لمجموعات التطبيق.. وميزة جديدة تتمثل في شريط جانبي جديد للمجموعات.

وأوضح موقع "تك كرانش" التقتي أن الميزة الجديدة تتمثل في "القنوات" التي ستتيح للمستخدمين الاتصال ببعضهم البعض في إعدادات أصغر ، حيث يمكن للمسؤولين إنشاء قنوات للتواصل مع مجموعاتهم في المزيد من الإعدادات غير الرسمية داخل مجتمعاتهم لإجراء مناقشات أكثر تركيزًا.

وأوضح الموقع أن هناك ثلاثة أنواع من القنوات: الدردشة والصوت والخلاصة، حيث يمكن استخدام قنوات الدردشة المجتمعية كمكان للناس لإرسال رسائل والتعاون والتحدث حول مواضيع محددة بطريقة أكثر في الوقت الفعلي عبر مجموعات Facebook و Messenger.

وبشأن ميزة الشريط الجانبي للمجموعات، أوضح موقع "تك كرانش" التقتي أن المنصة تختبر شريطًا جانبيًا جديدًا سيساعد المستخدمين في العثور على مجموعاتهم المفضلة بسرعة أكبر، حيث سيقوم الشريط الجانبي بسرد المجموعات وآخر نشاط، بما في ذلك المنشورات الجديدة.

ولفت الموقع أيضا إلى وجود خيار تثبيت مجموعات مفضلة في الجزء العلوي من الشريط الجانبي حتى يتم عرضها أولاً.. كما يمنح الشريط الجانبي المستخدمين القدرة على اكتشاف مجموعات جديدة أو إنشاء مجموعات خاصة بهم.