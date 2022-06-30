السبيعي: «الشؤون» تهتم بالأرامل وتحيطهن بمختلف أوجه الرعاية وتكفل لهن أسباب الحياة الكريمة

بشرى شعبان



نظمت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار وبرعاية وكيل وزارة الشؤون المساعد للرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي مساء أول من أمس، حفلا لتكريم أمهات الأبناء الفائزين في مسابقات جائزة الابن البار للعام 2021 والأمهات المشاركات في مشروع «من كسب يدي»، بالتزامن مع «اليوم العالمي للأرامل» المقرر من هيئة الأمم المتحدة.



وأكد رئيس المبرة في كلمة ألقاها نيابة عنه رائد إبراهيم البغلي على أهمية ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والانساني والتطوعي في الكويت، لافتا إلى حرص المبرة على مشاركة دول العالم في تأكيد تطلعات هيئة الأمم المتحدة في تخصيص هذا اليوم للاحتفال بأمهاتنا الأرامل وإنجازاتهم وتعزيز مكانتهم في المجتمع.



وقال رائد البغلي: نبارك للأمهات الأرامل المحتفى بهن للتميز الذي حققه الأبناء في برهم لوالديهم، ونقدر لهن جهودهن المتميزة في تربيتهم وإعدادهم كجيل للمستقبل يعمل على تعزيز فضيلة البر في المجتمع واستكمال المسيرة التي بدأها الأجداد والآباء والتي كان لها بالغ الأثر في ترسيخ ودعم أسس وقواعد العمل الاجتماعي والانساني والتربوي والتنموي بالكويت.



من جانبه، أكد وكيل الرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي على دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والتي تعتبر مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار مثالا متميزا لها، حيث انطلقت من مسؤوليتها الأدبية والتزاماتها بالمبادئ الإنسانية المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف ونصوص دستورنا وقيمنا وعاداتنا الأصيلة في تنفيذ توجهات الكويت ووزارة الشؤون تجاه القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تخص أمهاتنا واخواتنا الأرامل، واللاتي أحاطتهم الدولة بمختلف أوجه الرعاية والخدمة والتأهيل وكفلت لهم أسباب الحياة الكريمة.



وأضاف السبيعي: الدين الإسلامي يشجع على الاهتمام بالأرامل ويحث على كفالتهن وحسن رعايتهن، حيث أكدت الأوامر الربانية والأحاديث الشريفة على ان نظرة الإسلام لها أشمل وأبعد، فنجد إشارات واضحة إلى ضرورة قيام المجتمع المدني برعاية الأرامل بل التسارع والتسابق في كفالتهن والاهتمام بقضايا الأرامل وتقديم الخدمة والرعاية لهن، باعتبارها من السمات الإسلامية والحضارية للإنسان تجعله فخورا بالهدف الذي يطمح لتحقيقه وتشعره بأهميته كفرد يساهم في خدمة مجتمعه.



من جهتها، شاركت مديرة إدارة المرأة والطفولة د.أماني الطبطبائي خلال الورشة التي أقيمت على هامش الحفل، مؤكدة ان الإدارة تقوم بوضع السياسات الخاصة بتأهيل المرأة الكويتية بجميع فئاتها ومنها الأرملة والنهوض بها وإعداد الخطط والبرامج اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة، مشيرة إلى أن الإدارة تهتم بإجراء البحوث والدراسات حول المشكلات التي تواجه المرأة واقتراح الحلول المناسبة لها.



في السياق ذاته، تحدثت الأكاديمية في جامعة الكويت د.سهام القبندي حول موضوع تنمية المهارات الحياتية للأرامل، موضحة أن الترمل أزمة نفسية واجتماعية، غير انه يجب علينا تحديد من هي الأرملة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة في السن او في المراحل الوسطى، مشيرة إلى أن كل مرحلة تحتاج إلى الدعم والتدريب والاهتمام.