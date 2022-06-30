

استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة سفير جمهورية قبرص لدى الكويت مايكل مافروس بمناسبة مباشرته مهامه، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الوثيقة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.



وتطرق الطرفان إلى الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك القائم وتبادل الخبرات بين البلدين إجمالا وعلى مستوى الأنظمة الإدارية المحلية والمحافظات والمناطق على وجه الخصوص، وأهدى المحافظ للسفير مافروس درعا تذكارية، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في الدفع بعلاقات الصداقة بين البلدين إلى آفاق أرحب.



من جهته، أعرب مافروس عن سعادته وامتنانه لحفاوة الاستقبال، وتقديره البالغ للرعاية التي يحظى وتحظى بها البعثة الديبلوماسية لبلاده ومواطنو جمهورية قبرص على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.