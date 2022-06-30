

محمد راتب



أسفرت انتخابات جمعية الأندلس والرقعي التعاونية عن فوز ناصر شعبان اشكناني بالمركز الأول بحصوله على 632 صوتا، تلاه جاسر محمد البعيص المطيري 535 صوتا، ثم مشعان فيصل سعود الشمري 511 صوتا، وحل رابعا محمد ابريدان المطيري 475 صوتا، وخامسا إبراهيم مبارك حامد العنزي 388 صوتا، وسادسا عذبي جزاع أبا الخيل المطيري 369 صوتا، تلاه فايز سعود الديحاني 312 صوتا، وثامنا عبدالعزيز سعود العدواني 298 صوتا، وتاسعا مشعل عبدالله المطيري 286 صوتا.



وكانت الانتخابات قد شهدت حضورا كبيرا بالآلاف الذين حرصوا على الحضور واختيار ممثليهم، في حين لم يحالف الحظ خالد حادي علي الشريفي 237 صوتا، واحمد مطلق مزيد الهاملي 192 صوتا، ومشاري جياد ثامر الشمري 178 صوتا.



جهود كبيرة للعقيد الرشود



لا يمكن لمن يتابع انتخابات جمعية الاندلس والرقعي التعاونية وهذا الحضور الحاشد والتنظيم الرائع والحركة السلسة والمتابعة المستمرة والدقيقة لكل شاردة وواردة إلا أن يتقدم بالشكر لقائد منطقة الصليبية العقيد عادل غانم الرشود والرائد حقوقي سعد خزعل وفريقه الذي أدار تنظيم الانتخابات باحترافية عالية دون وقوع أي إشكالية أو التعرض للمضايقات ما جعل الفرحة تكتمل.



وأثنى مدير إدارة العضوية والانتخابات في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية أحمد فريج العنزي على الجهود الكبيرة التي بذلها العقيد الرشود وفريقه لتسهيل عملية الاقتراع وتنظيمها بالشكل اللائق.



أحمد العنزي.. إدارة ناجحة



انتخابات سلسة وفرز دقيق وحضور وتجهيز قبل بدء دخول الناخبين من قبل مدير إدارة العضوية والانتخابات في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية أحمد فريج العنزي ونائبه مشعل راشد المطيري وجمال سليمان والمستشار هشام حديد والموظفين المميزين، حيث يتم وبشكل يومي هذا العمل المرهق بشكل انسيابي ودقيق دون ورود اي شكوى او اعتراض، فلهم منا كل الشكر والتقدير.