يسعى بنك وربة دائما الى تقديم كل ما هو جديد ومتميز من عروض وخدمات تلبي متطلبات عملائه وخصوصا فئة الأطفال والشباب، أبرم البنك اتفاقية تعاون مع ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف الكويت وذلك لتقديم عروض خاصة لعملائنا شريحة السنبلة Kids.

وبهذه المناسبة، صرح مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري قائلا: سعداء بإبرام اتفاقية تعاون مع ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف الذي يقدم للزوار تجارب ترفيهية وتفاعلية فريدة من نوعها، ويهدف إلى إلهام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما لاستكشاف العالم، من خلال اللعب ليصبحوا مستكشفين بارعين.

وسيختبر الأطفال سرعتهم في سباق السفاري ضد بعض أسرع الكائنات في العالم أو الغوص بأعماق البحر في رحلة المحيط والسفر إلى الفضاء وزيارة المريخ في رحلة الفضاء أو تجربة نهر المغامرات لالتقاط صور مذهلة للحيوانات أثناء التجديف في الأنهار البعيدة حول العالم.

وأوضح أن هناك عروضا خاصة لعملاء السنبلة للأطفال، واختتم المطيري تصريحه بأن البنك سيواصل تأدية دوره الإيجابي في المجتمع. على جميع الأصعدة من مختلف المجالات: التعليمية، الثقـــافـــية، الصحيـــــــة، الاجتماعية والأنشطة الرياضية المتنوعة.

وحول هذه الشراكة صرح المدير العام لمركز ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف أحمد الخليفات قائلا: نحرص على التعاون مع شركائنا لجذب جميع أفراد العائلة لتجربة ترفيهية فريدة من نوعها في الكويت.