قامت شركة الاتصالات الكويتية stc، بإطلاق حملتها «تجوال stc» استعدادا لفصل الصيف الواعد، والتي تتضمن العديد من المزايا الحصرية التي تمكن العملاء من تحقيق أقصى استفادة من منصات stc الرقمية، لاسيما أن خدمة «تجوال stc» تعد حاليا واحدة من كبرى شبكات التجوال المنتشرة في جميع أنحاء العالم بتغطية تضم أكثر من 120 دولة حول العالم، بالإضافة الى كونها الشبكة الوحيدة في الكويت الذي لديها خدمات تجوال في جزيرة سيشل.



وفي بيان لها، أشارت stc إلى أن رحلة العميل مع شبكاتها من الجيل الخامس 5G أصبحت أفضل الآن، حيث أصبح ممكنا الآن أن يقوم العملاء بالاشتراك وإدارة خدمات التجوال باستخدام موقع stc الإلكتروني وتطبيق mystc.

وفي إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي، قامت الشركة أيضا بدمج ميزات جديدة تهدف إلى تسهيل بقاء العملاء على اتصال دائم، خاصة مع حلول موسم الصيف والسفر.



ويمكن للعملاء المشتركين في باقات التجوال أيضا الاختيار من بين خيارين لسعة الإنترنت بناء على متطلبات السفر الخاصة بهم، فمن خلال الباقة الأولى التي يمكنهم الاشتراك بها مقابل 7 دنانير فقط والتي تمتد إلى 7 أيام سيتمتعون بسعة تصل الى 2 جيجابايت للإنترنت يوميا حول العالم.



وللعملاء الذين يسافرون إلى الخارج لفترات أطول، تقدم stc باقة الـ 30 يوما والتي تتيح 2 جيجابايت للإنترنت يوميا في مختلف دول العالم مقابل 25 دينارا فقط، وكجزء من عروض باقات التجوال، يمكن للعملاء الاستفادة من مشاركة الإنترنت مجانا عبر hotspot، وكذلك تجديد باقاتهم عند الوصول إلى حد الاستهلاك اليومي.



وتعليقا على تجربة التجوال المحدثة كليا، قال م. عامر عطوي، الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد في stc: بمناسبة موسم الصيف، يسعدنا أن نقدم لعملائنا الكرام مجموعة واسعة من خدمات التجوال من خلال تجوال stc مع شبكاتها من الجيل الخامس 5G، التي تعد أكبر شبكة تجوال تغطي أكثر من 120 دولة حول العالم.