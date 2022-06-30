يتواجد البنك التجاري الكويتي في مجمع الأفنيوز (المرحلة الثانية) من اليوم الخميس الموافق 30 يونيو إلى يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو، بهدف اطلاع رواد المجمع على تفاصيل ومميزات حملة بحر/ جو الصيفية الموجهة لعملائه من حاملي بطاقات التجاري الائتمانية والتي تتيح لهم فرصا للدخول في السحوبات الشهرية للفوز بالعديد من الجوائز القيمة.

وسوف يتواجد موظفو المبيعات من قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، لشرح وتعريف رواد الأفنيوز بمزايا هذه الحملة.



وعن تفاصيل الحملة، قالت رئيسة إدارة التسويق في البنك التجاري الكويتي بدور بوخمسين إن الحملة موجهة لعملاء البنك التجاري حاملي البطاقات الائتمانية من فيزا وماستر كارد،



وبينت أن الحملة الجديدة بحر/ جو تتضمن جوائز مختلفة هذا الصيف وهي عبارة عن باقات سفر مميزة إلى المالديف، وموريشس وجزر السيشل، بالإضافة لمعدات ومركبات تستخدم في البحر داخل الكويت يستفيد منها الفائز بشكل مباشر وفي جميع الأوقات، ومنها كاياك Master، وسكوتر ياماها Yamaha المائية وأيضا جت سكي Jet Ski Sea-Doo بأنواعه المختلفة، وغيرها من الجوائز الأخرى خلال فترة الحملة الممتدة من 1 يونيو 2022 حتى 31 أغسطس 2022.



وعن آلية الدخول في السحوبات التي تتضمنها هذه الحملة والفوز بالجوائز القيمة التي تقدمها لعملاء التجاري من حاملي بطاقات التجاري الائتمانية، أوضحت بوخمسين أن كل 10 دنانير ينفقها العميل باستخدام بطاقته الائتمانية داخل الكويت تمنحه فرصة للدخول في السحوبات الشهرية، كما أن كل 10 دنانير ينفقها العميل خارج الكويت باستخدام بطاقته الائتمانية تمنحه 3 فرص للدخول في السحوبات الشهرية، ومقابل كل بطاقة ائتمان جديدة يتم إصدارها خلال فترة الحملة، سيحصل العميل على 20 فرصة إضافية لدخول السحوبات.



وأضافت: بالنسبة لعدد ومواعيد السحوبات، فسوف يتم إجراؤها بناء على جدول السحوبات المحدد الذي سوف يتم الإعلان عنه في حينه، علما بأن السحب الأول سوف يكون بتاريخ 7 يوليو 2022.



ودعت بوخمسين جميع زوار ورواد مجمع الأفنيوز لزيارة جناح البنك التجاري والتعرف على المزيد من المميزات الأخرى عن الحملة والمشاركة في مسابقة التصوير ضمن فعاليات الحملة من خلال متابعة حساب البنك التجاري على الانستغرام، ثم تصوير جناح البنك الخاص بحملة الصيف بحر/جو في مجمع الأفنيوز المرحلة الثانية ومشاركتنا الصورة على حساب العميل على الانستغرام، ويجب أن تكون حالة الحساب «عام» خلال فترة المسابقة.