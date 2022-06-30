تواصل شركة Ooredoo للاتصالات طرح أحدث الأجهزة الذكية لعملائها، حيث قامت بإطلاق الهاتف الجديد HONOR Magic4 Pro في الكويت، والذي يعتبر الإضافة الأحدث إلى سلسلة HONOR المميزة.



وسيكون الهاتف الذكي متاحا عبر موقع الشركة على الإنترنت وفي جميع أفرع Ooredoo وعن طريق تطبيق My Ooredoo مع باقة خدمات مميزة، وهي عبارة عن دقائق غير محدودة ضمن الشبكة، و500 دقيقة محلية بالإضافة إلى 50 جيجابايت واستخدام YouTube وسوشيال ميديا غير محدود بسعر 26 دينارا شهريا، وتوفر هذه الباقة خدمة مجانية HONOR VIP والتي توفر حماية الشاشة خلال 6 أشهر لمرة واحدة، وتمديد الضمان لمدة 6 أشهر إضافية بإجمالي 18 شهرا، وخدمة تسلم وتسليم مجانية للتصليح بالإضافة إلى سماعات HONOR مجانية، كما يتوافر للعملاء خيارات شراء الهاتف الذكي بإضافة 15 دينارا شهريا على باقاتهم الحالية مع الحصول على جميع هذه المميزات الفريدة.



وأوضحت Ooredoo أن الهاتف الجديد HONOR Magic4 Pro أول هاتف ذكي في العالم يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي AI لمعالجة مشكلة تسريب الصوت التي عادة ما يواجهها مستخدمو الهواتف الذكية ليمنح المكالمات خصوصية أكبر.

كما يمتاز بأحدث التقنيات التي تعد الأولى من نوعها، وتشمل كاميرا سينمائية بنظام ثلاثي فائق الدقة، وبطارية تتميز بخدمة الشحن اللاسلكي بسعة تخزين أكبر لتدوم فترة أطول وبأداء فائق السرعة.



ومن هذا المنطلق أكدت الشركة حرصها الدائم على تقديم تجربة فريدة لعملائها من خلال تزويدهم بأحدث الهواتف الذكية المتطورة والتي تناسب احتياجاتهم فور توافرها، كما تحرص على تصميم عروض مميزة وبقيمة تنافسية عالية لتتيح لهم فرصة الجمع بين ترقية هواتفهم وخدمات البيانات ما يساهم في إثراء تجربتهم الرقمية.