القاهرة - سامي عبدالفتاح



حافظ الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا على فارق النقاط مع ملاحقيه، بيراميدز والأهلي، بعد ان أضاف ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده، ليؤكد صدارته جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، وذلك بعد الفوز 3-2 على سيراميكا ضمن الجولة 23، في واحدة من أكثر مباريات الموسم الحالي إثارة، حيث سجل الزمالك ثلاثية بواسطة إمام عاشور وسيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو في الدقائق 27 و39 و58..

وفجأة تحولت دفة اللقاء لفريق سيراميكا بقيادة المدرب أحمد سامى لينجح في إحراز هدفين شادي حسين وسيف تقا في الدقيقتين 66 و87، مع شكوك كبيرة في ضربة جزاء مستحقة لم تحتسب.



وفي الجولة نفسها، تعادل المحلة مع الإسماعيلي 0-0، كما تعادل المقاولون مع البنك الأهلي 1-1.



وتتوقف مسابقة الدوري لفترة قصيرة، تجرى خلالها مباريات بطولة كأس مصر.