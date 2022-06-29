عبدالكريم العبدالله

في إطار جهود الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية، قامت إدارة تفتيش الأدوية بالتنسيق مع الجهات الممثلة في اللجنة الثلاثية، بحملة تفتيشية على مركز طبي في منطقة صباح السالم، أسفرت عن رصد 3 مخالفات، شملت وجود عيادة كائنة في الدور الأول تزاول نشاط طبي «جلدية وتناسلية وتجميل» دون وجود طبيب مختص، وعدم وجود ترخيص مزاولة مهنة الطب، كما تم ضبط أدوية ومستحضرات تجميل، تم سحبها بسبب عدم وجود موافقة حيازة صادرة من إدارة تفتيش الأدوية، وبالمخالفة للقانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

هذا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات، وإحالة المخالفين للجهات المختصة.