أقر مسؤولو الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إعداد خطة خمسية مستقبلية للتعاون في مجال الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون.



وقالت أمانة مجلس التعاون في بيان لها إن ذلك جاء خلال الاجتماع السابع لمسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول المجلس الذي عقد الثلاثاء عبر الاتصال المرئي.



وبينت أن الاجتماع استعرض متابعة توصيات اجتماعاتهم السابقة واستخلاص ما يتناسب مع المرحلة الحالية وما يعزز التعاون الإعلامي الإلكتروني المشترك بين دول المجلس، إضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات التي تتواكب مع المرحلتين الحالية والمستقبلية.