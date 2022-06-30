أسامة أبوالسعود



عقد نائب رئيس بعثة الحج الكويتية محمد ناصر المطيري صباح امس الأربعاء اجتماعا مع رؤساء لجان وفرق وزارة الأوقاف وتم الاطلاع على أعمال اللجان، وآخر الاستعدادات والترتيبات لاستقبال حجاج الكويت وبحث آخر المستجدات.



وقال المطيري في تصريح صحافي: تم خلال الاجتماع مناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة، والدور المنوط برؤساء فرق ولجان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قبل انطلاق الموسم بشكل رسمي.



وأوضح: إن رؤساء الفرق واللجان تحدثوا بإسهاب عن الجهود التي قاموا بها منذ وصولهم إلى مكة المكرمة وحتى اليوم، فضلا عن دورهم في متابعة الحملات وفحص مبانيها ومدى توافقها مع شروط الأمن والسلامة، علاوة على التجهيزات الأخرى التي قامت بها جميع اللجان الأخرى.



وأردف قائلا: إن هذا الاجتماع الذي وضع النقاط على الحروف جعلنا مطمئنين بفضل الله عز وجل على سير العمل في المرحلة المقبلة، لاسيما أنه يسير وفق الخطة المرسومة.



وتابع: لقد استمعت لآراء رؤساء اللجان والفرق ووجهات نظرهم وتأكيدهم على استعدادهم لهذا الموسم وقد شرحوا خطتهم الكاملة من أجل تقديم خدمة مميزة للحجاج والحملات الكويتية بهدف الاستمرار في الريادة.



من جهة أخرى، أكد نائب رئيس بعثة الحج الكويتية محمد ناصر المطيري ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتعاون والتكاتف من أجل مواصلة حصد النجاح.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المطيري بوفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساء يوم الثلاثاء في ديوانية البعثة.



وذكر المطيري أننا نجتمع سنويا من أجل التعارف وأن الهدف من هذه اللقاءات هو الاطمئنان على أعضاء الوفد ودعمهم وتشجيعهم على العمل بجد واجتهاد من أجل خدمة حجاج الكويت وتوفير كل احتياجاتهم، مؤكدا ضرورة التعاون مع بقية الفرق الأخرى في البعثة من أجل مواصلة النجاح وخدمة حجاج الكويت والمحافظة على الريادة التي حققتها البعثة في السنوات الماضية.



وأوضح أن رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي يتابع جميع الأعمال عن كثب وهو في الكويت، وقد أشاد بجميع الجهود التي تقوم بها فرق بعثة الحج الكويتية.



وقال مخاطبا أعضاء وفد وزارة الأوقاف: أنتم اليوم لا تمثلون أنفسكم فحسب، وإنما تمثلون الوزارة والكويت أيضا، ولهذا يجب إدراك المسؤولية الملقاة على عاتقكم جميعا، ومن ثم يجب الالتزام بجميع الأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن وفد وزارة الأوقاف في بعثة الحج الكويتية يضم نخبة متميزة من الموظفين ولهذا يجب ترك ذكرى طيبة وبصمة مميزة في العمل.



وأردف قائلا: إن بعثة الحج عموما تضم العديد من الكفاءات وهذا ما جعلها تحصد النجاح وتحقق الريادة طوال السنوات الماضية، ولهذا فإننا على يقين أن النجاح سيكون حليف البعثة في هذا الموسم أيضا بإذن الله، ورغم أن المحافظة على القمة صعب إلا أن أعضاء البعثة قادرون على ذلك، وسبق أن حققوا هذا الأمر مرات عدة.



وتابع: إن بعثة الحج الكويتية تحتل اليوم مكانة مرموقة بين مثيلاتها من دول العالم الإسلامي، كما أنها متميزة بلجانها وفرقها المتعددة نظرا لأنها تضم كوكبة من شباب الكويت المتميزين في مجالاتهم المختلفة والقادرين على العطاء وتمثيل بلادهم خير تمثيل، ولهذا فإننا فخورون بهذه الكفاءات الوطنية التي ستقدم كل ما لديها لإعطاء الآخرين صورة مميزة وناصعة عن بلادنا.



وأضاف: إني أرى النجاح رأي العين، وإنما هي مسألة وقت فقط، متوقعا أن تحقق البعثة هذا الموسم نتائج أفضل من السابق وتتجاوز نسبة رضا الجمهور عن أداء البعثة وحملات الحج الكويتية والبالغة 95.70‎%، التي حققتها في السنوات الماضية، لاسيما أن الجميع يملك هذه الرغبة وهذا الطموح وهو ما نأمله ونعمل على تحقيقه خلال الأيام المقبلة.