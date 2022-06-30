الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن انطلاق عملية منح تصاريح وسائل الإعلام لكأس العالم قطر 2022 (لوسائل الإعلام ولغير حاملي الحقوق)، وسيكون يوم 15 أغسطس المقبل، آخر أجل للتقدم بالطلبات.



يتطلب الوصول إلى استمارة وسائل الإعلام الحصول على مفتاح تحكم فردي، وقد تحصلت كل الاتحادات الأعضاء على حصة معينة من اعتمادات الصحافة المكتوبة وتصاريح المصورين لتوزيعها فيما بعد على المؤسسات الإعلامية الوطنية وممثليها، ليصبح ممثل وسائل الإعلام قادرا على التقدم بطلب الحصول على التصريح عبر مركز وسائل إعلام فيفا مباشرة بعد حصوله على مفتاح تحكم من الاتحاد العضو أو المؤسسة الإعلامية.



هذا، ودخل نادي الريان القطري في مفاوضات جادة مع النجم المغربي لنادي الزمالك المصري أشرف بن شرقي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ليكون بديلا للنجم الجزائري ياسين براهيمي الذي انضم مؤخرا إلى نادي الغرافة القطري في صفقة انتقال حر.



في الوقت الذي يسعى النادي الأهلي القطري التعاقد مع بن شرقي لاسيما أن عقده انتهى مع الزمالك ويحق له التوقيع لأي ناد خلال هذا الصيف.



وإلى ذلك، كشف المدرب التونسي لنادي السيلية القطري سامي الطرابسلي، عن دخول ناديه في مفاوضات مع نجم وسط الزمالك ومنتخب مصر طارق حامد للتعاقد معه خلال الفترة الماضية، ولكن المفاوضات توقفت بعد نمى إلى علم إدارة نادي السيلية توقيعه لنادي اتحاد جدة السعودي.