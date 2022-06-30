انطلاقاً من رسالتها الدعوية والخيرية الهادفة لإعانة طلاب العلم وحفاظ القرآن الكريم في عدة دول أعلنت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية توزيع 3,5 ملايين وجبة طعام على الطلاب والحفظة، وذلك على مدار العامين الماضيين.

وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس نصار العبد الجليل أن الهدف من المشروع هو ربط طلبة المدارس التعليمية والمراكز القرآنية وطلاب الجامعات بالتعليم والمداومة على الحفظ والتلقي، من أجل تعزيز تنميتهم الذاتية وتطوير قدراتهم الشخصية لخدمة مجتمعاتهم وأوطانهم.

وأشار العبد الجليل إلى قيام الجمعية بتنفيذ المشروع بالمناطق التي يعاني فيها الطلاب والحفظة من الجوع والحرمان، وفي مقدمتها بعض الدول الأفريقية والآسيوية إلى جانب إحدى الجامعات الكبرى في الهند.

موضحاً أن المشروع ينبع من فضيلة إسلامية عظيمة وهي إطعام الطعام، الذي يعزز إحياء روح التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع الواحد، وخصوصاً إن كان موجهاً لطلاب العلم وحفظة كتاب الله باعتبارهم أحد أهم لبنات البناء في المجتمعات المسلمة.

واختتم العبد الجليل تصريحه بشكر أهل الخير والجود والإحسان على دعمهم لمشروع توزيع الوجبات، وفزعتهم لإطعام طلاب العلم وأهل القرآن، سائلاً العلي القدير أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يجعل هذا العمل الطيب المبارك في موازين حسناتهم.