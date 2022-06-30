عبدالكريم العبدالله



متابعة لحملات التفتيش والرقابة على المنشآت الصحية، قامت إدارة تفتيش الأدوية بالتنسيق مع الجهات الممثلة في اللجنة الثلاثية بحملة تفتيش شملت من ضمنها مركزا طبيا في منطقة الشعب البحري، وقد أسفرت عن رصد 5 مخالفات تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، شملت وجود عيادة في المركز تعمل بها مقيمة من الجنسية الأوروبية وأخرى من الجنسية الآسيوية تدعيان أنهما طبيبتا تجميل، تزاولان مهنة الطب دون ترخيص، فضلا عن قيام إحداهما بالإعلان عن نفسها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، كما تضمنت المخالفات العثور على أدوية غير مصرح بتداولها، وغير مسجلة، وأخرى ليس لديها موافقة الحيازة، إلى جانب سحب مستحضرات تجميل ليس لها فواتير شراء وشهادات تسجيل.



هذا وقد نجحت إدارة تفتيش الأدوية بالاشتراك مع إدارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة، والهيئة العامة للقوى العاملة في ضبط المخالفات، وإحالة جميع المخالفين للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.