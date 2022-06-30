البنك اصدر 715 قراراً وتسلم 639 مكالمة.. وعدد القروض المحولة إلكترونيا 897 دفعة

طلبات خدمات البنك عبر «سهل» 1168 طلباً و34 مستفيداً من خدمة القرض الاجتماعي الذكي



عاطف رمضان

أظهرت إحصائية صادرة عن بنك الائتمان الكويتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، عن أداء البنك في أسبوع خلال الفترة 26 و30 يونيو 2022، أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات البنك الإلكترونية خلال هذا الأسبوع 5007 مستفيدين، وان إجمالي المبالغ المصروفة 5270168 دينارا.



ووفق الإحصائية أن عدد طلبات الخدمات الخاصة بالبنك والمقدمة من خلال تطبيق «سهل» 1168 طلبا، وان عدد المستفيدين من خدمة القرض العقاري الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي 12 عميلا.



وجاء في الإحصائية أن عدد القرارات الصادرة من البنك خلال هذه الفترة 715 قرارا، وان عدد المكالمات التي تم استقبالها من خلال مركز الاتصال 639 مكالمة، وأن عدد الاستفسارات التي تم الرد عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي 83 استفسار، وان عدد المستفيدين من خدمة القرض الاجتماعي الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي 34 عميلا.



ووفق الإحصائية فإن عدد دفعات القروض المحولة إلكترونيا خلال هذه الفترة 897 دفعة، وان عدد المستفيدين من إنشاء حساب من خلال تطبيق هويتي 392 مستفيدا، وعدد الكشوفات الهندسية 904 كشوف، وعن عدد المستفيدين من منحة ذوي الإعاقة الذكية فلم يتم تسجيل أي عميل خلال هذا الأسبوع.