قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس إن تحالف (أوبك +) (منظمة الدول المصدرة للنفط ودولا خارج المنظمة) نجح في تلبية احتياجات الأسواق النفطية عبر ضخ المزيد من كميات الإنتاج بما يتماشى وارتفاع مستويات الطلب.



جاء ذلك في تصريح للوزير الفارس نقله بيان صحفي صادر عن وزارة النفط عقب ترؤسه اليوم الخميس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع ال42 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) في تحالف (أوبك +) والاجتماع الوزاري ال30 لتحالف (أوبك +) وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.



وأوضح الفارس أن (أوبك +) نجح في ضبط أسواق النفط عبر زيادة أكبر من المقررة خلال شهري يوليو وأغسطس 2022 إذ ساهم القرار الأخير في تهدئة الأسواق وإظهار قوة التحالف في اتخاذ قرار جماعي لضمان أمن المعروض.



وبين أن اتفاق (أوبك +) يقضى بزيادة انتاج الدول الأعضاء بمقدار 648 ألف برميل يوميا خلال شهر أغسطس مشيراالى ان الحصة المقررة لانتاج دولة الكويت سترتفع لتصل 2.811 مليون برميل يوميا.



وشدد في الوقت ذاته على التزام دولة الكويت الكامل بالحصص الانتاجية المتفق عليها منوها بدور (أوبك +) في استقرار الأسواق وأمن المعروض "ويعد عنصرا رئيسيا في ميزان السوق يجب المحافظة عليه لمصلحة الأسواق النفطية".



وضم وفد الكويت في الاجتماعين اضافة للوزير الفارس كلا من محافظ دولة الكويت لدى منظمة (أوبك) محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة (أوبك) الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.