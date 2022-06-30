واصلت النجمة الإماراتية بلقيس فتحى مفاجآتها لجمهورها من خلال إصدارها أحدث أغنياتها مع قيصر الغناء كاظم الساهر في أغنية "أهل العشق ".

الأغنية حققت رواجا على منصات التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب بعد طرحها بساعات وذلك بعد أن انتظرها الجمهور لمدة خمس سنوات منذ تنفيذها بين بلقيس وكاظم الساهر.

الأغنية من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ومن ألحان فايز السعيد.أول لقاء جمع بين بلقيس فتحي وكاظم الساهر كان في عام ٢٠١١ في حفل "الموعد الثاني" احتفاءا بالأمير بدر بن عبد المحسن بدار الأوبرا بقطر حيث كانت المرة الأولى التي تصعد بلقيس علي خشبة المسرح وبعد أن سمعها كاظم الساهر أثنى بموهبتها الغنائية وقال لها سيكون لك شأن كبير في الغناء.

وقالت بلقيس فتحي في تصريحات صحفية "شرف كبير لي الوقوف بجوار قيمة غنائية كبيرة مثل كاظم الساهر، أنا سعيده بهذه التجربة التي انتظرتها منذ خمس سنوات وردود الأفعال التي حققتها في الوطن العربي بعد نزولها أسعدني للغاية .يذكر أن بلقيس فتحي طرحت في الأسبوع الأول من الشهر الجاري ثاني أغنياتها باللهجة المصرية "ونتدلع" التي تعاونت من خلالها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي أحمد عادل وذلك بعد أن قدمت في الصيف الماضي أغنية دبلوماسي وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور المصري