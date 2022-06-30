اعتمد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباقات الخيول، البرنامج الرسمي لسباقات موسم 2022 / 2023 في الإمارات.

وقال بن زايد في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس : "يسعدنا الإعلان عن برنامج سباقات موسم 2022 / 2023 ، الذي نتطلع من خلاله لموسم ناجح لأرباب الخيول وجميع المهتمين بالسباقات في كافة المضامير بالدولة، ويتميز برنامج هذا الموسم بالعديد من السباقات للخيول المحلية والدولية، سواء المهجنة أو العربية الأصيلة، كما نتطلع لموسم زاخر بالنجاحات لجميع المشاركين انطلاقا من 28 تشرين أول/أكتوبر المقبل".

وأضاف: "كان الموسم الماضي ناجحا بشهادة الجميع، إذ شهد تغيرا جذريا وطفرة على كافة المستويات، وراعينا من خلاله متطلبات الملاك والمدربين والفرسان، فهم شركاء النجاح الذي تجسد في المشاركات والمنافسات القوية على مضامير الدولة، ما ساهم في إبراز مدى الاحترافية التي تتمّيز بها سباقاتنا".

ويقام الحفل الافتتاحي للموسم الجديد لسباقات الخيل بمضمار العين، في 28 تشرين أول/أكتوبر المقبل، ويليه مضمار جبل علي في اليوم التالي، ثم تنطلق سباقات الشارقة في 30 من الشهر نفسه.

ويدشن مضمار "ميدان" موسمه في الرابع من تشرين ثان/نوفمبر المقبل فيما ينطلق أول السباقات بمضمار أبوظبي في العاشر من الشهر نفسه.

ويشهد الموسم المقبل 68 سباقا تشمل 15 حفلا في مضمار أبوظبي، و14 في مضمار العين و11 في مضمار جبل علي، وستة في مضمار الشارقة، بينما و22 في مضمار "ميدان".

ويتمّيز الموسم الجديد بتنظيم كأس دبي العالمي في 25 آذار/مارس المقبل، تزامنًا مع بداية شهر رمضان المبارك، فيما يختتم الموسم في مضماري أبوظبي والعين يومي 30 و31 من الشهر نفسه.