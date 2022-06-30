استقبل رئيس مجلس الأمة بالإنابة أحمد الشحومي في مكتبه بمجلس الأمة اليوم مدرب وأعضاء فريق (بلو تك) التابع للهيئة العامة للشباب، لتكريمهم على الإنجازات التي حققوها لرفع اسم الكويت في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد الشحومي خلال استقباله الفريق دعمه الكامل للشباب الكويتي المبدع، وكل ما من شأنه رفع راية الكويت في المحافل الدولية والعلمية.

وأعرب اعن تقديره لإنجازات فريق (بلو تك)، وحرصه على توفير كل الدعم لتحقيق خططه المستقبلية في مجال التقنيات والروبوتات.

وأثنى مدرب الفريق محمد الظفيري في تصريح عقب اللقاء على جهود نائب رئيس مجلس الأمة في دعم المبدعين، وحرصه تكريم الفريق على إنجازاته التي حققها على مدى 5 شهور ماضية، معتبرا أن هذا التكريم دافع للفريق لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.



من جهته، أعرب عضو الفريق الطالب محمد البحر عن شكره لنائب رئيس مجلس الأمة على دعمه الملموس لكل شباب الكويت المبدع.



بدورها، تعهدت عضوة الفريق الطالبة حوراء ميرزا بتقديم المزيد من الجهود لرفع اسم الكويت دائما في المحافل الدولية في مجال الروبوتات والبرمجيات.



وقالت ان الفريق تمكن خلال الماضي من المشاركة في بطولة العالم للغواصات الآلية وهي تجربة جديدة تشارك فيها الكويت للمرة الأولى، معربة عن سعادتها لأن الكويت استطاعت من خلال المشاركة الأولى تحقيق مراكز متقدمة من بين 137 فريق شاركوا في البطولة.



يذكر أن فريق (بلو تك) شارك في عدد من المسابقات والجوائز في مجال الروبوتات والبرمجيات على المستوى الإقليمي والدولي وحقق من خلالها نتائج إيجابية.