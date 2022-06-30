اختتم مجلس الشراكة الاستشاري الموحد الذي يضم شركات القطاع النفطي ومجموعة من شركات القطاع الخاص دور انعقاده الخامس للأعوام (2019 - 2022)، بحفل تحت شعار «نحو شراكة متميزة ومستدامة»، رعاه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، واستضافته شركة البترول الوطنية الكويتية التي ترأست أعمال هذا الدور.



وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد البدر، حرص الشركة على تعزيز العلاقة مع الموردين والمقاولين والمصنعين المحليين انطلاقا من رؤيتها بلعب دور استراتيجي في القطاع النفطي والاقتصاد الوطني.



وأشار إلى أن نسبة إنفاق الشركة على المحتوى المحلي بلغت 54.6% من إجمالي إنفاقها الكلي للسنة المالية (2021/2022)، مضيفا ان نسبة التزام الشركة بتطبيق نظام «تشجيع المحتوى المحلي في القطاع النفطي» بلغت 92% للعام (2020/2021) وهي أعلى نسبة على مستوى شركات القطاع النفطي.



وأشار البدر إلى أن «البترول الوطنية» حرصت في مشروع الوقود البيئي على تعزيز المحتوى المحلي من خلال إشراك القطاع الخاص في أعماله إيمانا منها بدور هذا القطاع، حيث بلغت حصته نحو 1.1 مليار دينار من التكلفة الإجمالية للمشروع البالغة 4.68 مليارات دينار.



من جانبها، أكدت العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي، ان المؤسسة تترجم أهداف خطة التنمية بالدولة من خلال دعم الاقتصاد المحلي وجعله شريكا في التنمية وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص لإقامة صناعات تحويلية، وزيادة حصته من إنفاق المؤسسة وشركاتها التابعة وتعزيز مشاركته في أنشطتها واستثماراتها الحالية والمستقبلية.



من جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية في شركة البترول الوطنية الكويتية، ورئيس مجلس الشراكة الاستشاري الموحد، عاهد الخريف أن الشركة وضعت (6) محاور أساسية لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص منذ تأسيس أول مجلس للشراكة في عام 2009 والذي ضم في حينه 16 عضوا، لافتا إلى أن المجلس نجح على مر السنوات الماضية في تطوير وتوسيع نطاق أعماله وزيادة عدد أعضائه ليصل إلى 23 عضوا.



وأشار الخريف إلى أنه جرى تمديد فترة عمل المجلس ستة أشهر بعد أن انتهت أعماله في نوفمبر 2021، لافتا إلى انضمام عضو من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر من القطاع الحكومي لتعزيز تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية، واختتم بتوجيه الشكر لأعضاء المجلس وأمانة السر متمنيا التوفيق لشركة نفط الكويت التي ستترأس دور انعقاد المجلس المقبل.