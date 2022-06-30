منح رئيس ألبانيا إلير ميتا الشاعر الكويتي عبدالعزيز البابطين وسام العلم الوطني الألباني نظير جهوده في نشر الثقافة العربية وثقافة السلام العادل في العالم من خلال مؤسسة (عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية).



وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الخميس إن منح الشاعر البابطين أعلى وسام في ألبانيا جاء في حفل تكريم أقامه الرئيس الألباني بحضور لفيف من رؤساء السلك الدبلوماسي لدى بلاده.



وأضاف البيان أن الرئيس ميتا أعرب في كلمة له عن تقديره العميق لما يقوم به البابطين من جهود وأنشطة وفعاليات لنشر ثقافة السلام العادل من خلال التعليم والمنتديات ودعواته المتكررة الى الحوار ونبذ العنف واتباع نهج سلمي للحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة.



وقال ميتا "هذا بالتحديد ما قام به وما يفعله البابطين بتفان نموذجي ومؤسسته الثقافية التي أنشأها بنجاح منذ عام 1989 من خلال تعليم لغة الثقافة والترويج لها والشعر والحوار والتواصل والتنمية الاجتماعية والاعتراف بالحضارة والثقافة والتقاليد للدول العربية في جميع أنحاء العالم وتعزيزها".



وأضاف أن "عبدالعزيز البابطين ينتمي الى بلد صديق للغاية تربطنا به علاقات ممتازة ولدينا إرادة صادقة لتطويرها وهو أيضا شاعر عظيم وانتظر بفارغ الصبر لأرى أعماله مترجمة الى اللغة الألبانية".



ومن جانبه اعرب البابطين بحسب البيان عن خالص الشكر والتقدير للرئيس الألباني إلير ميتا على منحه الوسام.



وقال البابطين إن هذا الوسام بمنزلة تكريم لدولة الكويت وللثقافة العربية وللمثقفين عموما حيثما كانوا مشيرا إلى "أنه سيظل ملتزما بهدفه نبيل وهو تجفيف منابع الظلم وتحقيق السلام العادل والمستدام".