أعلنت هيئة أسواق المال عن تضمين كل من صفحتي القانون واللائحة التنفيذية في موقعها الإلكتروني بمجموعة من المبادئ المستخلصة من قرارات مجلس التأديب المرتبطة بمواد القانون واللائحة، موضحة ان هذه الخطوة تأتي انطلاقا من دور الهيئة بتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية، ولتوفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية.



وجاءت هذه الإضافة متوافقة لما جاء به المشرع من أهداف بغرض التوعية ولتتيح من خلالها لجمهور المتعاملين في نشاط الأوراق المالية والمتخصصين والباحثين، وجميع المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، الاطلاع على المبادئ التي استقر عليها مجلس التأديب في الهيئة، ونشير إلى أن تلك المبادئ قد لا تحوي كل ما صدر عن مجلس التأديب، لذلك لا بد أيضا من الاطلاع على التحديثات التي تطرأ على اللائحة التنفيذية والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة لتجنب الوقوع في أي مخالفة.



وختاما، فإن هيئة أسواق المال تود التأكيد على حرصها الدائم على الارتقاء بمستوى آلية تقديم الخدمة وتبسيط إجراءاتها، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية، تيسيرا وتسهيلا لذوي الشأن.