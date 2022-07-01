آلاء خليفة



عقدت الجمعية الكويتية للدراسات العليا جمعيتها العمومية للعام 2022 بحضور ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية. وخلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، تم عرض ومناقشة التقريرين الإداري والمالي لعامي 2020 و2021، حيث تم توزيعهما على أعضاء الجمعية العمومية، واشتملا على إنجازات مجلس الإدارة وإنجازات الجمعية المختلفة، وعرض نشاطاتها، ومن ثم تمت تزكية مجلس الإدارة الجديد 2022-2024 كالآتي:



1- د.محمد زيد العتيبي - رئيس مجلس الإدارة.



2- د.مشاري سعد الحربي - نائب الرئيس.



3- د.بدر علي العضيلة - أمين السر.



4- رائد متعب الفضلي - أمين الصندوق.



5- سالم الحميدي - عضو.



6- سهيلة الصباح - عضو.



7- د.سعود العجمي - عضو.



8- د.منى العنزي - عضو.



9- د.ناصر العجمي - عضو.



هذا، وتقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية د.محمد العتيبي بالشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية على تجديد الثقة بمجلس الإدارة، سائلا الله التوفيق للجميع لما فيه خير ومصلحة الوطن. وقال العتيبي ان الجمعية مستمرة في نهجها بتقديم كل أوجه الدعم والخدمات لمنتسبي الجمعية والحاصلين الماجستير والدكتوراه. وأشاد العتيبي بالإنجازات العلمية التي حققتها الجمعية الدورة الماضية من خلال برامجها وأنشطتها وفعالياتها المتنوعة التي حققت قفزة نوعية في العمل وجاءت مواكبة للمتغيرات العلمية الحديثة.