بيروت ـ داود رمال



أنجز لبنان التحضيرات للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد غدا السبت في بيروت باعتبار لبنان يرأس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب.

وسيعقد الاجتماع في فندق الحبتور وسيكون على هامشه جولات لوزراء الخارجية على المسؤولين اللبنانيين، وعكفت دوائر وزارة الخارجية بالتعاون مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية على اعداد جدول اعمال الاجتماع تحضيرا لاجتماعات القمة العربية التي ستعقد بالجزائر في شهر نوفمبر المقبل.



وعلمت «الأنباء» من مصدر رسمي لبناني ان «دوائر وزارة الخارجية تلقت تأكيدات بحضور وزراء الخارجية العرب الاجتماع او من يمثلهم وهم بحسب توالي التأكيدات: الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط، ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الاردنية الهاشمية ايمن الصفدي، والمندوب الدائم لدولة الامارات العربية المتحدة لدى جامعة الدول العربية السفيرة مريم خليفة الكعبي، وسفير مملكة البحرين في سورية وحيد مبارك سيار، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج الجزائري رمطان لمعامرة، ووزير الدولة في جمهورية جزر القمر المتحدة المكلف بالتعاون مع العالم العربي قاسم لطفي، والمندوب الدائم لجمهورية جيبوتي في جامعة الدول العربية السفير أحمد علي بري، والمندوب الدائم للملكة العربية السعودية في جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، ووزير الخارجية في جمهورية السودان المكلف علي الصادق، ووزير خارجية الصومال الفيدرالية بلل محمد عثمان، والمندوب الدائم لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد الدليمي، والمندوب الدائم لسلطنة عمان في جامعة الدول العربية السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، ووزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين د.رياض المالكي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والمندوب الدائم لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ادريس ثابت، ونائب وزير خارجية جمهورية مصر العربية للشؤون الافريقية السفير حمدي سند لوزة، والمكلف بمهمة في ديوان وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السفير حسني فقيه، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية د.أحمد عوض بن مبارك، بينما تغيب سورية المعلقة عضويتها في جامعة الدول العربية.

واوضح المصدر أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط والوزراء والمسؤولين المشاركين في الاجتماع التشاوري سيلتقون برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وان هذه اللقاءات بروتوكولية وليست مرتبطة بالاجتماع التشاوري، مشيرا إلى أن الاجتماع ليس مخصصا للبنان.



واكد المصدر ان الاجتماع هو للتشاور حول ملفات العمل العربي المشترك والتوافق حول ملفات القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في الأول من نوفمبر المقبل.



هذا ووصل الى لبنان امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الى مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وكان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب وسفيرة لبنان في قطر فرح بري والسفير القطري في لبنان ابراهيم عبدالعزيز السهلاوي ونائب مدير المراسم القنصل سلام الأشقر.