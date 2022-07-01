بيروت - عامر زين الدين



دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى تشكيل حكومة سريعا، وقال في تغريدة على حسابه عبر «تويتر»: «أيا كانت الاعتبارات أو الحسابات السياسية المختلفة فإن تشكيل الحكومة أهم من الدخول في الفراغ».



بدوره، ترأس شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ د. سامي أبي المنى في دار الطائفة - بيروت الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المجلس المذهبي ودعا في بيان، «رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى الإسراع في توقيع مراسيم تشكيل الحكومة درءا للمخاطر والأعباء الكبيرة التي تثقل كاهل الدولة واللبنانيين وتنذر بانفجار اجتماعي هائل، وأن تكون الحكومة منتجة وفاعلة تباشر العمل الحثيث فورا لتطبيق الإصلاحات، والتصدي للأزمات المعيشية والاقتصادية الخطيرة التي أرهقت المواطنين، وتحسين أوضاع موظفي القطاع العام لإعادة تأمين حسن سير الإدارات والمرافق العامة».