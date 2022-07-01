اعلنت دولة قطر عن تقديمها دعما بمبلغ 60 مليون دولار للجيش اللبناني.



وقالت وكالة الانباء القطرية (قنا) ان ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وقالت الوكالة ان ذلك يتزامن مع الزيارة التي يقوم بها الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، إلى الجمهورية اللبنانية حاليا لحضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي دعا إليه لبنان.



ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية وضرورة العمل العربي المشترك.



هذا، وكانت دولة قطر قد أعلنت، في شهر يوليو من العام الماضي، عن دعم الجيش اللبناني بـ 70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام.