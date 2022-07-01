بيروت - أحمد عز الدين



خطة التعافي الاقتصادي التي اتفقت الحكومة على اطارها العام مع صندوق النقد الدولي طرحت امس، على طاولة لجنة المال والموازنة التي عقدت اجتماعا مطولا، حيث قدم الرئيس نجيب ميقاتي اقتراحات جديدة، وصفها نواب بانها بمنزلة طرح جديد للخطة الاقتصادية، غير تلك التي اقرت في مجلس الوزراء، ومنها صندوق للتعافي المالي يغذي الاقتصاد ويعطي حقوق المودعين، وطالب النواب بأن تضع الحكومة خطتها وتقدمها بصورة نهائية الى مجلس النواب، واذا كان هناك من حاجة لقوانين جديدة فلترسل مشاريع بشأنها لمناقشتها واقرارها، كما دعا رئيس الحكومة المجلس لإقرار الموازنة، لكن المشكلة تبقى في استقرار سعر الصرف لانه لا يمكن اقرار موازنة مع سعر صرف مضطرب، حيث ان الموازنة وضعت على سعر صرف 20.000 ليرة للدولار بينما اليوم السعر يلامس 30.000 الفا.



وأشار الرئيس ميقاتي الى ان كل تأخير في اقرار الخطة الاقتصادية يكلف الخزينة 25 مليون دولار يوميا.



بعد الاجتماع الذي استمر نحو ثلاث ساعات تحدث رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، فقال إن البحث كان حول ما اعدته الحكومة بشأن خطة الاصلاح وإقرار الموازنة، وعرض الرئيس ميقاتي عدة عناوين منها انشاء صندوق للتعافي المالي مازال قيد الدرس، لجهة آلياته وكيفية تغذيته.

وكذلك سقف المبالغ التي ستعاد للمودعين وهي مكفولة بالدستور، وهذا امر يجب ان يناقش مع صندوق النقد. وتم الاتفاق على ارسال مشاريع مكتوبة يتخذ الموقف بشأنها.



وأضاف كنعان في موضوع الموازنة طلبنا من وزارة المال اعداد دراسة واضحة حول سعر الصرف والآليات لحل مشكلة الموازنة لانه لا يمكن للموظف ان يقبض على سعر دولار 1500 ليرة وينفق على سعر «صيرفة»، اي نحو 25،000 الفا.



وكانت مواقف للكتل النيابية. كتلة اللقاء الديموقراطي تحدث باسمها النائب هادي ابو الحسن فقال إن المطلوب تحديد الخسائر وتوزيعها بشكل عادل، وان تتحمل الدولة المسؤولية من خلال انشاء صندوق سيادي والاستفادة من عائداته للمودعين، ولكن يبدو أن هناك خلافا حوله ونخشى ان يدخل في موضوع المحاصصة، لذا نطلب ان يكون بإشراف صندوق النقد الدولي، ورأى انه لا مكان لأي خطة دون اصلاح للدولة، ووجود سلطة تحظى بالثقة، فالمطلوب تسريع تشكيل الحكومة دون شروط وشروط مضادة.



ولخص الازمة بثلاثه عناوين: الفساد والتهريب وملف الكهرباء.



كتله «القوات اللبنانية» تحدث باسمها النائب غسان حصباني فقال: استمعنا لطروحات وأوراق عمل تحت عنوان رؤية واستراتيجية للاصلاح، وما لمسناه ان المطلوب عمل كبير، ونحن طلبنا بخطة شاملة للاصلاحات المالية واصلاح القطاع العام مع مشاريع تحول الى قوانين، وطلبنا بوضع خطة متكاملة تحال الى المجلس النيابي بغض النظر عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي.