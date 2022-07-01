محمد راتب

أسفرت انتخابات جمعية القادسية التعاونية عن فوز عبد الرحمن نـاجـي جاسم بن ناجي القناعي بالمركز الأول بحصوله على 257 صوتا، تلاه في المركز الثاني عبد المحسن براك عبد المحسن الضبيبي 232 صوتا، وحل ثالثا نـاصـر حـسـيـن عـبـاس الـقـطـان 214 صوتا، ورابعا عبـد الـعـزيـز صـلاح ناصـر الـعـثمـان 210 أصوات، وجاء في المركز الخامس محـمـد سـعـد راشــد الـعـلـيـمـي 207 أصوات، وسادسا بـدر جـاسـم نـاصـر الـطـراروه 194 صوتا، وسابعا ابراهيم مـحـمـد احـمـد الـشـطـي 172 صوتا، وثامنا يوسف عبد الله جـاسـم الـهـدهـود 134 صوتا، وتاسعا عبـد الـلـه عبـاس جـاسـم الـدريـع 133 صوتا.



وكانت الانتخابات قد شهدت مشاركة 15 مرشحا، فاز منهم 9 بعضوية مجلس الإدارة، في حين لم يحالف الحظ كلا من صـالـح فـلاح عـبـيـد الـصـواغ 130 صوتا، وحسن ابراهـيـم عبـاس حـيـدر 111 صوتا، د . نـاصـر بـدر عـبـد الحميـد بـو عبـاس 111 صوتا، سـلـيـمـان بـنـدر سـلـيـمـان الخـطـاف 94 صوتا، وعباس ابراهـيـم عبـاس حـيـدر 85 صوتا، وفيصل محمود عيسـى عـاشـور مـحـمـد 42 صوتا.