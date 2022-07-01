أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية للفنون أنها ستطلق أول مسابقة للفنون الأولمبية في جنيف بسويسرا في يوليو 2023 على أمل إتاحة فرصة للفنانين الموهوبين في جميع أنحاء العالم لنشر رسالتهم وأن يصبحوا فنانين عالميين معترف بهم.

وتخطط "أوليمبارتس 2023" لتنظيم "وليمة للفن" تحت عنوان "البيئة والطاقة" تجمع مشاركين من جميع أنحاء العالم في جنيف لعرض أعمالهم المختلفة في الرقص والموسيقى والرسم والتصوير الفوتوغرافي من أجل المعارض، وفقا لما ذكرته تشين ون الرئيسة التنفيذية للجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية للفنون في مؤتمر صحفي.

وأضافت أنه سيتم منح درع الفنون الأولمبية لأفضل الأعمال التي يختارها الجمهور.

وتتوقع اللجنة الأولمبية الدولية للفنون أيضا اغتنام الفرصة لتأسيس تحالف الفنون الأولمبية (أوليمبارتس اليانس)، وهو جمعية عالمية تستخدم الفن كلغة ثقافية عالمية لتطوير الأنشطة ذات الصلة، على حد قولها.

وتأسست اللجنة الأولمبية الدولية للفنون وهي منظمة غير حكومية دولية يقع مقرها الرئيسي في جنيف في عام 1995. /نهاية الخبر/