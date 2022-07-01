أعلنت شركة "آبل" عن طرح أربعة نماذج من أيفون 14، وثلاثة أشكال مختلفة من ساعات آبل، وجهاز هوم بود جديد محسَّن (HomePod)، ضمن منتجات وتحسينات عديدة أعلنتها في مؤتمر المطورين الأخير.

كما أضافت "آبل" - حسبما ذكر موقع "بلومبرج" الأمريكي - أنَّ منتجاتها الجديدة ستشمل شاشة قفل بتحسينات شاملة في الأيفون، وواجهة متعددة المهام محسنة لجهاز الآيباد، والعديد من أجهزة ماك التي تعمل بشريحتي M2 وM3، وأول نظارة واقع مختلط، وأجهزة آيباد عادية ومتطورة، وسماعات إيربودز مُحسَّنة، وجهاز آبل تي في Apple TV مُحسَّن.

وأوضحت الشركة أنَّ هذه المجموعة الكبيرة من المنتجات ستطرحها بين خريف عام 2022 والنصف الأول من عام 2023.

وأشار "بلومبرج" إلى أنَّ أيفون 14 برو، أصبح مثل ساعة أبل، يدعم إضافة الـ widgets لمعاينة الطقس والتاريخ والبورصة والأنشطة وغيرها من البيانات، بينما تظل الشاشة منخفضة السطوع ومعدل الأُطر .. وسيدعم أيضاً إعدادًا يمنع ظهور البيانات الحساسة على شاشة القفل.

ومن خصائص الأيفون 14 الجديدة الأخرى كاميرا أمامية محسّنة بشكل كبير، ونظام كاميرا خلفية جديد يشتمل على مستشعر بدقة 48 ميجابكسل، وحواف أصغر، وشريحة A16 أسرع، وشق بتصميم جديد على شكل حبة دواء للتعرف على الوجه، وثقب جانبي للكاميرا.

وستواصل جميع أجهزة أيفون الجديدة لهذا العام استخدام تقنية Lightning لشحن البطارية، ولكن يُتوقع أن تنتقل إلى تقنية USB-C عام 2023.

كما أطلقت آبل بعض التحديثات القوية لمنتجات آبل تي في وهوم بود، وإن كان مستبعداً أن تطلق جهاز هوم بود جديد قبل العام المقبل.

ووفقاً للموقع الأمريكي، سيعمل جهاز هوم بود، الذي يحمل الاسم الرمزي B620، بنفس شريحة S8 التي ستعتمد عليها الساعات وسيكون أقرب إلى جهاز هوم بود الأصلي من حيث الحجم والأداء الصوتي .. ويحتوي جهاز الهوم بود الجديد على شاشة محدثة في الأعلى، وقال البعض إنه سيحوي خاصية اللمس المتعدد.

ويتوقع "بلومبرج" أيضاً إصدار سماعات أذن AirPods Pro جديدة مزودة بشريحة محدثة ودعم لصوت عالي الجودة.

وأفاد الموقع بأنه من المرتقب إطلاق الجيل الثاني من معالجات iOS 16 بالعديد من التحسينات؛ مقارنةً بالإصدار الأول من نظام التشغيل iOS 16 المليء بالأخطاء، مثل إطلاق عمليات إعادة تشغيل عشوائية، وانخفاض عمر البطارية إلى النصف، منوهًا بأن الجيل الثاني من نظام التشغيل iOS 16 الذي أطلق الأسبوع الماضي، يحل معظم هذه المشكلات.