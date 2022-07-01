حذر محافظ البنك المركزي البريطاني من أن ارتفاع معدل التضخم سوف يؤثر سلبيا على بريطانيا أكثر من أي دولة كبرى أخرى خلال أزمة الطاقة الحالية.

ونقلت وكالة " بي ايه ميديا" عن محافظ البنك اندرو بيلي القول إنه من المحتمل أن يضعف الاقتصاد البريطاني في وقت أبكر نتيجة لصدمة أسعار الطاقة التي تواجهها جميع الاقتصاديات الأوروبية.

وأضاف أن الوضع متفاقم في بريطانيا بسبب " الإرث الهيكلي" الذي خلفته جائحة كورونا في سوق العمل حيث تعاني الشركات من قلة العاملين.

وأوضح في مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال " للاسف، سوف يكون هناك ارتفاع آخر في معدل التضخم في بريطانيا في وقت لاحق من هذا العام لأن ذلك نتاج رد فعل الحد السعري للطاقة مع أسعار الطاقة التي رصدناها خلال الشهور القليلة الماضية".

وأضاف" أعتقد أنه من المرجح أن يضعف الاقتصاد البريطاني في وقت أبكر وبصورة أكبر من دول أخرى".