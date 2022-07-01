في غضون خمس سنوات ، سيصاب 25 ٪ من المرضى الذين يعانون من سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL) بعدوى خطيرة أو يحتاجون إلى علاج مبكر ، فيما سيلقى نحو 10% منهم حتفه فى غضون شهر .. ومن أجل مساعدة هؤلاء المرضى ، يرغب الأطباء في أن يكونوا قادرين على تحديد أولئك المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى فور تشخيصهم بمرض سرطان الدم الليمفاوي المزمن ( CLL ) .

وقام فريق من الباحثين من جامعة كوبنهاجن بتطوير التطبيق فى محاولة لمساعدة الأطباء في علاج مرضى سرطان الدم " اللوكيميا" .. وقال "كارستن نيمان"، كبير الأطباء والاستاذ المساعد الإكلينيكى ، وأحد المشرفين على الدراسة :" لقد أدى ذلك إلى تحسين فرصنا في تحديد هؤلاء المرضى ، بمجرد تشخيصهم ، والذين سيحتاجون إلى العلاج والمتابعة الدقيقة .. لقد طورنا تطبيقًا يسمح للأطباء بإدخال نتائج فحوصات الدم السابقة والحالية وبالتالي تلقي بيانات حول مخاطر تعرض كل مريض للإصابة ".

وأضاف :" إذا تم اعتبار المريض في مجموعة الخطر ، فقد يستفيد من بدء العلاج في وقت مبكر. تسعى دراسة جديدة لتحديد ما إذا كان هذا هو الحال بالفعل" .. وأوضح "كارستن" : "على الرغم من أن الباحثين ما زالوا لا يعرفون ما إذا كان المرضى سيستفيدون من بدء العلاج في وقت مبكر ، فإن المعرفة الجديدة ستكون قادرة على تخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية والمرضى ، بدلاً من ممارسة نفس التردد للمراقبة والمتابعة في المستشفى لجميع المرضى ، يمكننا توجيه الجهود إلى أولئك المعرضين لخطر كبير للإصابة بمرض شديد".

وأكد الباحثون على أن التطبيق حاليا فى مرحلته الـتجريبية ولم تتم الموافقة عليه بعد كمساعدة رسمية. ومع ذلك ، يمكن استخدامه ، على الرغم من أنه لا يحفظ البيانات المدخلة .. قال الباحثون :" نحن نعمل على مشروع جديد يهدف إلى جعل إصدار آخر من التطبيق يتفاعل مع نظام السجلات الطبية. وهذا يتطلب سلسلة من التراخيص ، مما يعني أنه في الوقت الحالي فقط الإصدار التجريبي من التطبيق متاح ".