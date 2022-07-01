ذكر معهد هاربين للتكنولوجيا أن باحثين صينيين طوروا طلاء شديد السواد يتمتع بأداء مستقر.

ويمكن للطلاء شديد السواد أن يمتص أي ضوء يسقط عليه ويستخدم على نطاق واسع في الأجهزة البصرية الدقيقة.

ويمكن للطلاء شديد السواد الذي طوره فريق البحث من معهد هاربين للتكنولوجيا امتصاص ما يصل إلى 99.8 بالمائة من الطيف الواسع.

وذكر المعهد أن المادة الجديدة يمكنها أن تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من ظروف التطبيقات والبيئات القاسية، مع أداء متقدم ونضج تقني مقارنة بالمنتجات المماثلة الحالية.

وقد تم تطبيق الطلاء شديد السواد على آلاف المنتجات مثل ظلال الضوء، ما يحسن بشكل فعال قدرة الرصد في المدار ودقة تحديد موقع الأحمال الضوئية للمركبات الفضائية الصينية.