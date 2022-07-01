تشارك الفنانة المصرية عارفة عبد الرسول حاليا في مسلسل "روز وليلى"، وتستعد لتصوير عمل درامي آخر وفيلم سينمائي جديد قريبا.

وقالت الفنانة عارفة عبد الرسول- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إنني أقوم حاليا بتصوير مشاهدي في المسلسل الدرامي "روز وليلى" من بطولة الفنانتين يسرا ونيللي كريم في أول عمل فني يجمع بينهما، وهو مسلسل يتكون من 10 حلقات، وسيتم عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية".

وأشارت عارفة عبد الرسول إلى أن مسلسل "روز وليلى" يحمل أسماء عالمية في الكتابة والإخراج، حيث كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، وتدور أحداث العمل في إطار من الكوميديا السوداء ومليء بالأكشن والتشويق، حول محققتين مستقلتين يتم التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها، وتجد المحققتين نفسيهما في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تُعرض حياتهما للخطر، لافتقارهما إلى الكفاءة المهنية المطلوبة.

ونوهت إلى أنها تستعد لتصوير مشاهدها قريبا في فيلم كوميدي جديد من بطولة الفنانين بيومي فؤاد ومحمد ثروت، والمنتظر أن تبدأ تصويره قريبا.

ولفتت إلى أنها ستبدأ تصوير مسلسل بعنوان "بالطو" عقب إجازة عيد الأضحى المقبل، مشيرة إلى أن العمل ينتمي إلى نوعية الأعمال التي تدور أحداثها في 10 حلقات، ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، بطولة الفنان عصام عمر وإخراج عمر المهندس.