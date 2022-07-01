وقعت شركة أوكسفورد بيوميديكا للصناعات الدوائية عقدا لمدة ثلاث سنوات مع شركة أسترازينيكا لتصنيع لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد، وفق قاعدة التصنيع حسب الحاجة.

وأوردت وكالة بلومبرج للأنباء بيانا لشركة أوكسفورد بيوميديكا اليوم الجمعة جاء فيه أن العقد تمديد لاتفاقية التطوير والتوريد الأصلية المبرمة من الجانبين منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، عندما كانت جائحة كورونا تجتاح العالم آنذاك.

وتتوقع الشركة المدرجة في بورصة لندن تحقيق عائدات بقيمة 30 مليون جنيه استرليني (4ر36 مليون دولار) خلال العام المالي الجاري من الاتفاقية الأصلية مع استرا زينيكا.

يذكر أن أوكسفورد بيوميديكا انتجت أكثر من مئة مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا.

وإلى جانب التعاون مع أسترا زينيكا، أسست أوكسفورد بيوميديكا شركة جديدة تحت اسم أوكسفورد بيوميديكا سوليوشنز بالتعاون مع شركة هومولوجي ميدسينز الأمريكية لصناعات الدواء.